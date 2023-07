Die rechte AfD hat in den östlichen Bundesländern noch höhere Umfragewerte als im bundesweiten Schnitt - zwischen 20 und 30 Prozent, in Thüringen teils noch darüber. Die früher im Osten starke Linke schwächelt hingegen. Eine Leipziger Studie hatte Ende Juni gezeigt, dass in den östlichen Bundesländern große Unzufriedenheit mit der Demokratie in ihrer jetzigen Umsetzung herrscht.