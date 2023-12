Haushalt Scholz hofft auf baldiges Ergebnis der Verhandlungen

Dürr zeigte sich optimistisch, dass die Haushaltslücke geschlossen werden könnte. Es gehe darum, in Ruhe eine Lösung zu finden. „Es ist nichts gefährdet, zum 1. Januar wird all das ausgezahlt, was an gesetzlichen Leistungen ohnehin da ist.” Es sei kein Problem, wenn der Bundeshaushalt erst im kommenden Jahr beschlossen werden sollte.