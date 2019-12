Haushalt: Schulden des deutschen Staates steigen – Einige Länder mit starkem Plus

Die Länder waren mit 587,8 Milliarden Euro verschuldet, was einem Anstieg um 3,0 Prozent oder 17,2 Milliarden Euro entspricht. „Die Entwicklung verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich“, so die Statistiker. In Bremen stiegen die Schulden um 42,8 Prozent, was vor allem durch die Bereitstellung von Barsicherheiten für Derivate zustande kam. Sachsen-Anhalt (+8,2 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (+4,4) verzeichneten ebenfalls deutliche Anstiege, was auf neue Wertpapierschulden zurückgeht. Sachsen (-15,6 Prozent), Bayern (-8,0) und Hamburg (-3,5) konnten ihre Verbindlichkeiten hingegen merklich abbauen.