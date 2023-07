Haushalt SPD: Ehegattensplitting abschaffen statt Elterngeld kürzen

Angesichts des abermals offen ausgetragenen Koalitionsstreits bei dem Thema machte Vogel deutlich, dass er auch in Zukunft mit öffentlichen Streitigkeiten rechnet. Zwar gab er zu, dass die Koalition im Stil besser werden müsse. Aber: „Vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass Debatten inhaltlich – das eine ist ja Stil, das andere Inhalt –, inhaltlich öffentlicher stattfinden als in Koalitionen alter Art.” Das müsse ja auch „nichts Schlechtes sein ... wenn am Ende ein gutes Ergebnis steht”.



Lesen Sie auch: Weniger Eltern sollen Elterngeld bekommen – richtig so!