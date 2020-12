Haushalt: Steuern von Bund und Ländern sinken im November um sieben Prozent

In den ersten elf Monaten wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 133,6 Milliarden Euro aus. Denn neben den geringeren Einnahmen schlagen sich die Corona-Hilfen auch in deutlich höheren Ausgaben nieder. Allerdings spart der Bund wegen der niedrigen Zinsen derzeit an anderer Front: Die Zinsausgaben lagen bis einschließlich November bei 4,9 Milliarden Euro und damit rund 59 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.