Haushaltkrise: Scholz - Haushalt 2024 soll noch dieses Jahr beschlossen werden

Bundesregierung und Bundestag sollen noch in diesem Jahr alle erforderlichen Beschlüsse für den Haushalt 2024 fällen. Das sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in einer Video-Botschaft. Wegen der Folgen des Verfassungsgerichtsurteils von vergangener Woche waren die Beratungen im Bundestag dazu aus Eis gelegt worden. Zunächst will die Ampel-Regierung mit einem Nachtragshaushalt für 2023 bestehende Hilfen für Unternehmen und Haushalte auf eine andere Grundlage stellen. Danach könne der Etatentwurf 2024 neu beraten werden.