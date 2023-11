Haushaltsdebatte Friedrich Merz kritisiert Olaf Scholz: „Sie können es nicht“

Im Streit über den Haushalt hat Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung erste Prioritäten für den Etat 2024 genannt, aber klare Festlegungen vermieden. Bei der Unterstützung der Ukraine und der Bewältigung der Energiekrise dürfe man „auf keinen Fall nachlassen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Bundestag in einer rund 25-minütigen Rede nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse. Der Kanzler mahnte Investitionen in Infrastruktur an und verkündete das Ende der Energiepreisbremsen Anfang 2024. Der Bevölkerung versprach er, dass sie von dem Karlsruher Urteil im Alltag nicht betroffen sei. „Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht.“ Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) warf ihm und der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP dagegen Unfähigkeit vor.