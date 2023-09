Haushaltsdebatte: Geld wird verteilt statt investiert

Deutschland hätte theoretisch diese Spielräume auch. Unsere Schuldenquote liegt bei 66 Prozent; ohne große Probleme könnte der Bund zehn, 20 oder gar 30 Prozentpunkte draufpacken – der Kapitalmarkt würde es uns geben. Warum also nicht Hunderte Milliarden in die Zukunft investieren? Warum klammern wir uns an die Schuldenbremse, die US-Ökonomen für einen teutonischen Fetisch halten?



Für die Antwort hilft ein kurzer und langer Blick zurück: In den Jahren bis 2019, als Deutschland laufend Überschüsse erwirtschaftete, wurden diese nicht für die Zukunft genutzt. Lieber wurde Geld verteilt, und zwar in alle politischen Richtungen. Dieser Reflex hört auch in Krisenzeiten nicht auf – gerade hat die Regierung die Kindergrundsicherung eingeführt, und das Bürgergeld will sie kräftig anheben.