Dabei geht es gerne auch persönlich zu. So stichelt etwa FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke gegen Scholz‘ hanseatischen Stil: „Ich habe noch nie erlebt, wie wenig Emotionen Sie mit diesem so wichtigen Schicksalsbuch unserer Nation verbinden.“ Sein Fraktionskollege Christian Dürr spricht von einem „Armutszeugnis“, Grünen-Mann Sven-Christian Kindler von „einem klaren Fehlstart“, Linken-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch von einer „Blamage“. Am weitesten treibt es die AfD. Fraktionschefin Alice Weidel warf der Regierung am Mittwochmorgen vor, beim Haushalt „zu tarnen und zu täuschen“ und verstieg sich am Ende gar zu dem Satz: „Dieses Land wird von Idioten regiert.“