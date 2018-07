Haushaltsdebatte im Bundestag: Merkel will mehr Ordnung in der Migration schaffen

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat eine umfassende Neuordnung der Migrationspolitik angekündigt. „Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung wird durchgesetzt“, sagte Merkel am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. „Das ist unsere Aufgabe und unser Anliegen“, fügte die Kanzlerin hinzu.