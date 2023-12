Haushaltseinigung Das sagen Ökonomen zu den Haushaltsplänen

Die Bundesregierung hat nach wochenlangen Verhandlungen ihren Haushaltsstreit beigelegt. Die Ampel-Koalition plant im Bundeshaushalt 2024 massive Einsparungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) und will an der Schuldenbremse im Grundgesetz weitgehend festhalten.



Bundeskanzler Olaf Scholz machte am Mittwoch aber deutlich, dass die Regierung eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse anstrebt, wenn sich die Kosten für die Ukraine-Hilfe nochmals erhöhen. Die ersten Reaktionen von Ökonomen dazu im Überblick.



Michael Hüther, Direktor IW-Institut: