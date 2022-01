Haushaltsentwurf 2023: Kühnert: Steuerentlastungen sollen auf soziale Gerechtigkeit geprüft werden

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) „kluge, sozial gerechte Entlastungen“ angemahnt. „Der Finanzminister wird uns ja einen Haushaltsentwurf für 2023 vorlegen“, sagte Kühnert in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Dann werden wir sehen, was da drin ist an kluger, sozial gerechter Entlastung.“