Haushaltsgesetz: Angehörige von Terroropfern bekommen mehr Geld

Der Opferbeauftragte sagte: „Das Gesetz ist verkündet und jetzt rechtswirksam, was eine erhebliche Verbesserung für die Hinterbliebenen bedeutet. Das gibt es nicht so häufig in Europa.“ Im Haushalt 2018 seien acht Millionen Euro – und damit 6,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr – für Opfer terroristischer Gewalt und extremistischer Übergriffe eingestellt.