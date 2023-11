Haushaltskrise Eine Nichtregierungserklärung

Was also würde der Angegriffene sagen? Nun, Scholz ist bekanntlich noch nie ein großer Redner gewesen. Das muss man auch nicht, um deutscher Regierungschef zu werden oder zu bleiben. Insofern war von vornherein nicht davon auszugehen, dass hier und heute jemand mit rhetorischer Entfesselungskunst alle Finanzketten aus Karlsruhe mal eben sprengt, ganz so als sei der Bundestag eine Außenstelle des Zirkus Roncalli. So weit, so erwartbar - aber.



Der Auftritt markiert selbst für Scholz einen Tiefpunkt an Klarheit und Orientierung. Gerade weil er sonst stets beides für sich in Anspruch nimmt. Kein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns. Kein Hauch von Demut oder Zweifeln. Mea culpas sind nicht mein Ding, hat Gerhard Schröder in einem anderen Zusammenhang gesagt. Selten war Scholz Schröder näher. Eine Blamage bleibt auch eine Blamage, wenn man sich weigert, sie anzuerkennen.