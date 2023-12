Haushaltskrise Mit Trecker und Torfgabel gegen das Regierungschaos

Kommentar von Cordula Tutt 18. Dezember 2023

Bild: dpa

Die Bundesregierung hat mit ihren Streichungen in der Haushaltskrise Chaos verursacht. In der Sache spricht zwar einiges für die Streichungen in der Landwirtschaft und bei E-Autos. Doch der Staat müsste konsequenter handeln. Ein Kommentar.