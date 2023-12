Haushaltskrise Wie schafft es die Ampel über den Berg?

Schon jetzt ist klar, dass der Bundestag den Haushalt 2024 nicht mehr abschließend in diesem Jahr verabschieden kann. Deshalb wird es ab dem 1. Januar zunächst eine vorläufige Haushaltsführung geben. In dieser bekommt der Finanzminister eine größere Rolle, weil er dann bestimmte Ausgaben freigeben muss. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Lindner bereits gewarnt, dies nicht politisch auszunutzen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Haushalt erst später verabschiedet wird: 2018 dauerte es wegen der langwierigen Koalitionsverhandlungen mehrere Monate, bis der Etat am 5. Juli für das damals also schon länger laufende Jahr verabschiedet werden konnte. Eine Staatskrise gab es deshalb nicht.