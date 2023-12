Haushaltsloch Wo die Ampel sparen könnte

Sparen also nach dem „Rasenmäher-Prinzip?” Die FDP will etwa Einsparungen im Sozialetat. Lindner sprach sich dafür aus, dass das Geld im Sozialbereich effektiver eingesetzt wird. „Wir müssen mehr Menschen in Arbeit bringen, die jetzt Bürgergeld in Anspruch nehmen.” Vor allem die SPD aber lehnt Kürzungen im Sozialetat ab.