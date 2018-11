Haushaltsplanung Laut Scholz nehmen Risiken für weiteres Wachstum zu

Der Bundestag begann am Dienstag mit der abschließenden Beratung des Haushalts 2019. Die große Koalition will unter anderem mehr Geld für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Soziales ausgeben - und dabei auch Familien entlasten. Der Bundeshaushalt sieht Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor und damit knapp 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet. Mit 145,3 Milliarden Euro (2018: 139,2 Mrd) ist der Etat für Arbeit und Soziales wieder der größte Posten. Der Haushalt soll am Freitag verabschiedet werden.