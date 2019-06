Haushaltspolitik: Bundeskanzlerin Merkel fordert Prüfung der Unternehmenssteuersenkung

Sie verwies auf Steuerentlastungen für Firmen etwa in den USA. „Wir werden versuchen, hier in der großen Koalition noch etwas zustande zu bringen“, kündigte die CDU-Politikerin an. Dies betreffe etwa die Thesaurierungsregeln. Dabei geht es um Vorschriften für Gewinne, die in Firmen verbleiben. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) solle dazu beim Tag der Industrie Stellung nehmen, sagte Merkel. „Ich werde ihm noch eine SMS schreiben“, scherzte sie.