Haushaltspolitik EVP-Fraktionschef Weber warnt vor Abschied von schwarzer Null

Weber fügte hinzu: „Italien wird sagen: Wenn die Deutschen Schulden machen, dürfen wir das auch. Ich kann davor nur warnen. Wer neue Investitionen will, muss über Kürzungen an anderer Stelle nachdenken.“ So könne überprüft werden, welche der 1000 sozialpolitischen Fördertöpfe überhaupt wirksam seien.