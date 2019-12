Haushaltspolitik Habeck will Schuldenbremse reformieren

In der von der SPD befeuerten Diskussion über die Schuldenbremse im Grundgesetz hat sich Grünen-Chef Robert Habeck für eine Reform der Regelung ausgesprochen. „Nach dem SPD-Parteitag passiert genau das, was zu erwarten war. SPD und Union verhaken sich in einem ideologischen Streit“, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur.