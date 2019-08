Haushaltspolitik: Kramp-Karrenbauer: Union gibt Schwarze Null nicht auf

Dresden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bekräftigt, dass beide Unionsparteien an der Schwarzen Null im Bundeshaushalt festhalten werden. Dieses Prinzip - einen ausgeglichenen Haushalt - hinzubekommen und keine neuen Schulden zu machen, „ist für uns unabdingbar“, sagte die CDU-Chefin am Montag in Dresden zum Abschluss einer zweitägigen Klausur der Präsidien von CDU und CSU. Von diesem Prinzip wolle die Union nicht abweichen. Dies sei einhellige Meinung in beiden Präsidien.