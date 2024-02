Haushaltspolitik „Länder mit Schuldenbremsen wachsen stärker“

Woran liegt das?

Zum einen antizipieren Unternehmen und Verbraucher die Solidität des Staates – sie investieren und konsumieren heute mehr, weil sie nicht mit haushaltsbedingt steigenden Steuern morgen rechnen müssen. Zum anderen senden Staaten mit Fiskalregeln ein klares Signal an die Märkte. Studien zeigen, dass die Märkte dies mit einer im Schnitt 1,5 Prozentpunkte niedrigeren Risikoprämie auf Staatsanleihen honorieren. Viel Geld, das man ansonsten in den Schuldendienst hätte stecken müssen, kann also investiert werden – in eine bessere Infrastruktur, in Schulen, in Klimaschutz, in die Verteidigung. Anders ausgedrückt: Fiskalregeln sorgen für eine effizientere Verteilung der öffentlichen Mittel.