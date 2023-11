Haushaltssperre: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Folgen des Karlsruher Urteils

Das ist noch offen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags will am Donnerstag erneut zusammengekommen. Die Ampel-Fraktionen plädieren dafür, dann den Etat für das kommende Jahr abzusegnen. Die Union hält das nicht für möglich, weil noch nicht alle Folgen des Urteils klar sind. Die Sachverständigen waren am Dienstag unterschiedlicher Meinung in dieser Frage. Selbst wenn es einen Beschluss geben sollte, scheint ein rascher Nachtragshaushalt wahrscheinlich. Ohne Beschluss müsste die Regierung Anfang 2024 zunächst mit vorläufiger Haushaltsführung arbeiten. Das bedeutet, dass erst einmal nur Ausgaben erlaubt sind, die aus rechtlichen, vertraglichen oder anderen Gründen nicht aufgeschoben werden können.



