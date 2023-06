Haushaltsstreit Grüne-Minister blockieren Lindners Sparvorgaben

Das Finanzministerium hatte vor zwei Wochen Briefe an die Ministerien geschickt, in denen es vorgab, wie viel Geld jedes Ressort im kommenden Jahr ausgeben darf. Gekürzt werden soll demnach vor allem bei Förderprogrammen. Sozialausgaben, für die es Rechtsansprüche gibt, sollten ausgenommen werden. Minister, die diese Vorgaben nicht akzeptierten, wurden zu Dreiergesprächen mit Lindner und Scholz gebeten – was wohl das Signal senden sollte, dass der Kanzler hinter den Sparplänen steht.