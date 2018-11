Haushaltsüberschuss Länderfinanzen laufen besser als gedacht

Die Bundesländer bewegen sich in diesem Jahr auf den höchsten Haushaltsüberschuss seit vielen Jahren zu. Bis September lag das Plus bei insgesamt 19,6 Milliarden Euro und damit um rund 6,9 Milliarden Euro höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, wie am Freitag aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervorging. Damit liegen die Zahlen auch deutlich über den Planungen der Länder, die insgesamt von einem Finanzierungsdefizit von 3,6 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2018 ausgingen, merkte das Ministerium an. Dem „Handelsblatt“ zufolge erzielen inzwischen alle 16 Länder Budgetüberschüsse - auch die bisherigen „Sorgenkinder“ Saarland und Bremen.