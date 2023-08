Heftige Budgetkürzung Sparen first – Digital second?

Für die Ampel insgesamt, allen voran Kanzler Olaf Scholz, ist das peinlich. Für die FDP mit Christian Lindner an der Spitze ist es ein Desaster. Die Liberalen möchten wahrgenommen werden als Start-up-Politiker und Ärmelaufkrempler vom Dienst, als zukunftsfrohe Affirmateure der Moderne und des Fortschritts. Sie zogen in den Wahlkampf mit der Losung „Digital First, Bedenken second“ – und stehen nun da als Partei, die das Digitale noch nicht mal in Bereichen durchsetzt, in denen sich gar keine Bedenken regen.