Heils Grundrentenpläne Ein Desaster mit Ansage

Das stellt in der Tat fundamentale Fragen an die Legitimation der deutschen Rentenkasse. Was aber die große Koalition darauf geantwortet hat, ist gleich in mehrfacher Hinsicht grundfalsch: Erst entzog sie dem System mehrere Milliarden Euro pro Jahr, nur um einer gut situierten Generation ein Extra zu gewähren (Mütterrente), dann gönnte sie Facharbeitern den unnötigen abschlagfreien Frühruhestand (Rente ab 63). Schwarz-Rot hat die Rentenkasse also erst selbst über Gebühr belastet und beklagt nun wortreich den Ermüdungsbruch.



Nun soll also noch die Grundrente oben drauf gesattelt werden. Allerdings in einer Form, die weit über den Koalitionsvertrag hinaus ginge: Ein üppiges Rentenplus für langjährige Kleinverdiener, die sonst unter Hartz-IV-Niveau landen würden, ist geplant. Jedoch ganz ohne Prüfung der Bedürftigkeit.