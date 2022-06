Heizen von Häusern Bündnis aus Politik und Wirtschaft will Wärmepumpen-Einsatz beschleunigen

Ein Bündnis aus Politik und Wirtschaftsverbänden will den Einbau von klimafreundlichen Wärmepumpen deutlich beschleunigen. Ab 2024 sollten jährlich mindestens 500.000 neue Pumpen zum Heizen von Häusern installiert werden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Im vergangenen Jahr waren es laut Wirtschaftsminister Robert Habeck 150.000. Trotz Fachkräftemangels hätten dies alle Teilnehmer als erreichbar bezeichnet, sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Ziel ist laut Bundesregierung bis 2030 dann sechs Millionen Wärmepumpen im Einsatz zu haben. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist verankert, dass neue Heizungen ab 2024 einen Anteil von 65 Prozent Erneuerbarer Energie haben müssen.