Heizkosten Wieso die Fernwärme reformbedürftig ist

Der Fernwärmemarkt in Deutschland ist von Monopolen geprägt. Nach einer Untersuchung der Verbraucherzentralen steigen nach dem Ende der Energiepreisbremse nun in einigen Netzen die Preise. Warum, weiß niemand so genau und darin sehen die Verbraucherschützer das Hauptproblem. „Obwohl es sich bei Wärmenetzen um natürliche Monopole handelt, erfolgt nach wie vor keine systematische Kontrolle der Preise und der Preiszusammensetzung in diesem Sektor“, moniert der Bundesverband VZBV.