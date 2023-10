Heizkostenzuschuss 2023 beantragen Frist, Antrag und Höhe – das müssen Sie zum Heizkostenzuschuss wissen

Am 8. Mai öffneten Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen und Thüringen ihre Antragsportale für den Heizkostenzuschuss. Am 15. Mai folgte Bayern, eine Woche später Nordrhein-Westfalen. In allen anderen Bundesländern ist es aktuell ebenfalls möglich, die Härtefallhilfe zu beantragen. Folgende Punkte und Fristen sollten Sie beim Heizkostenzuschuss beachten.