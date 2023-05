Heizkostenzuschuss beantragen Das sollten Sie zum Heizkostenzuschuss wissen

In Bayern können Sie den Heizkostenzuschuss ab Montag, den 15. Mai 2023, beantragen. Laut Angaben des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales wird dies ebenfalls über eine Online-Plattform möglich sein. Der entsprechende Link wird dann auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht. Auch in Nordrhein-Westfalen soll es ab Mitte Mai möglich sein, die Härtefallhilfe zu beantragen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung gibt an, dass hierfür eine Bund-ID oder Elster-ID zur Authentifizierung erforderlich ist.