Heizungen: 1080 Kommunen haben bereits Förderung für Wärmenetze beantragt

In Städten mit über 100.000 Einwohnern muss die Wärmeplanung laut Gesetzentwurf bis zum 30. Juni 2026 vorliegen, in kleineren Kommunen zwei Jahre später. In Neubaugebieten soll die 65-Prozent-Vorgabe beim Heizungseinbau ab 2024 unabhängig von der Wärmeplanung greifen.