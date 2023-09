Heizungsgesetz 2024 Was Immobilien-Eigentümer zum Gebäudeenergiegesetz wissen müssen

Am Freitag, den 8. September 2023, plant der Bundestag die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Es sollen keine Änderungen mehr am Gesetzesentwurf vorgenommen werden. Stimmt der Bundestag für den Entwurf, tritt er im kommenden Jahr also in seiner aktuellen Form in Kraft.