Heizungsgesetz 2024 Welche Heizung darf man 2024 noch einbauen?

Am 8. September 2023, hat der Bundestag das Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Für das Gesetz stimmten 399 Abgeordnete, mit Nein 275 bei 54 Enthaltungen. Am Gesetzesentwurf hatte es trotz massiver Kritik der Opposition keine Änderungen mehr gegeben. Damit war der Weg für des GEG in seiner neuen Form und das Inkrafttreten im Januar 2024 scheinbar frei. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 stellte das Gesetz indirekt erneut in Frage. Nach längeren Verhandlungen kam das Gesetz in seiner aktuellen Fassung dennoch zum Tragen.