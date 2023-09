Heizungsgesetz beschlossen Gebäudeenergiegesetz: Was Eigentümer jetzt für 2024 wissen müssen

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das umgangssprachlich auch als Heizungsgesetz bezeichnet wird, stellt klar, dass in der Zukunft nur noch Heizanlagen eingebaut werden dürfen, die über einen längeren Zeitraum hinweg sicherstellen können, dass mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien genutzt werden. Damit will die Ampel-Regierung in den kommenden Jahren das Heizen in Deutschland energieeffizienter und nachhaltiger machen.