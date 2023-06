Heizungsgesetz „Das Verfahren ist eine Farce und dem stimmen wir sicher nicht zu“

Wer glaubt, dass zehntausend Kommunen in Deutschland bis Ende 2028 eine entsprechende Wärmeplanung beschlossen und umgesetzt haben können, der lebt in einer anderen Welt. So viele Fachleute, die die Planungen so schnell machen könnten, gibt es nicht mal. Das Prinzip dieser Regierung auch in anderen Politikfeldern scheint es zu sein, sehenden Auges in einen Offenbarungseid nach dem anderen zu laufen.