Heizungsgesetz vor Beschluss Gebäudeenergiegesetz: Was Immobilien-Eigentümer für 2024 wissen müssen

Am Freitag, den 8. September 2023, plant der Bundestag die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Es sollen keine Änderungen mehr am Gesetzesentwurf vorgenommen werden. Stimmt der Bundestag für den GEG-Entwurf, tritt er im kommenden Jahr also in seiner aktuellen Form in Kraft.