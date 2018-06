Helge Braun: Kanzleramtschef weist in Euro-Debatte die CSU-Kritik zurück

BerlinKanzleramtschef Helge Braun hat Kritik der CSU zurückgewiesen, dass die Bundesregierung sich bei den EU- und Euro-Zonen-Reformen nicht an den Koalitionsvertrag hält. „Mit dem in Meseberg vorgeschlagenen Haushalt für die Eurozone innerhalb des EU-Rahmens haben wir den im Koalitionsvertrag vereinbarten Investivhaushalt aufgegriffen“, schreibt der CDU-Politiker in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief an alle Abgeordneten der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD.