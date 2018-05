Herbert Reul warnt Unternehmen: „Spione können als Praktikanten eingeschleust werden“

Alle reden über Cyberspionage, welche „alten Tricks“ funktionieren immer noch gut und werden darüber unterschätzt?

Auch in einer digitalisierten Welt wird immer noch „analog“ spioniert. Beispielsweise werden Mitarbeiter auf Geschäftsreisen in der Hotelbar oder auf Messen gezielt angesprochen und ausgehorcht. Im Vorfeld werden dafür über Facebook und Co. gezielt Informationen zu den Mitarbeitern gesammelt. Spione können aber auch als Mitarbeiter, Praktikanten oder Werksstudenten eingeschleust werden, um etwa die Vermögenswerte der Firmen von Servern zu stehlen. Zudem gibt es immer noch Fälle, in denen beruflichen Besuchern der Zugang zu sensiblen Bereichen eines Unternehmens gewährt wird und dabei heimlich ganze Produktionsanlagen oder Prototypen ausspioniert werden.