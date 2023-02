Hessen Al-Wazir ist grüner Kandidat für Amt des Ministerpräsidenten

25. Februar 2023 | Quelle: dpa

Es ist das erste Mal, dass die hessischen Grünen einen eigenen Kandidaten für den Einzug in die Staatskanzlei aufstellen. Bild: Bild: dpa

Hessens Grüne ziehen mit Tarek Al-Wazir als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf. Auf einem Parteitag in Wetzlar stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für den hessischen Wirtschaftsminister. Es ist das erste Mal, dass die hessischen Grünen einen eigenen Kandidaten für den Einzug in die Staatskanzlei aufstellen. In Hessen soll am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden.