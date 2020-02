Hessen Auto fährt in Volkmarsen bei Karnevalsumzug in Menschenmenge

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in einen Karnevalsumzug gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. In lokalen Medien ist von mindestens zehn Verletzten die Rede, darunter auch Kinder. Weitere Hintergründe der Geschehnisse sind unklar, vor allem, ob es sich um einen Unfall oder eine absichtliche Tat handelt.