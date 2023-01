Hessen Frankfurter Ex-OB Feldmann legt Revision gegen Urteil ein

02. Januar 2023 | Quelle: dpa

Frankfurts ehemaliger Oberbürgermeister musste sich vor Gericht verantworten. Bild: Bild: dpa

Nach seiner Verurteilung wegen Vorteilsnahme hat der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) Revision gegen das Urteil der 24. Strafkammer des Frankfurter Landgerichts eingelegt. Das teilte ein Sprecher des Gerichts am Montag mit. Zuvor hatte Feldmann in einer Email am Sonntag über die Revision berichtet.