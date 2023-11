Hessen-Regierung Grüner wird's nicht mehr

In diesem Zusammenhang steht auch der wachsende Erfolg der AfD bei der hessischen Landtagswahl. Die CDU darf in dieser Lage einfach nicht den Eindruck zulassen, sie würde gemeinsam mit den Grünen das Asylproblem weiter schleifen lassen. Anders als die Grünen ist bei der in Hessen kommunalpolitisch ebenfalls stark verankerten SPD bereits die Notwendigkeit erkannt worden, beim Thema Migration eine Wende einzuleiten. Nicht zuletzt sind die in der Hessenwahl stark geschwächten Sozialdemokraten für Rhein ein bequemerer Partner als die in zehn Regierungsjahren selbstbewusst auftretenden Grünen.