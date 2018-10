Hessenwahl Union und SPD stehen laut Umfrage vor starken Verlusten

CDU und SPD drohen einer Umfrage zufolge bei der Landtagswahl am Sonntag in Hessen starke Verluste. Die Grünen liegen dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer zufolge mit 20 Prozent gleichauf mit der SPD auf dem zweiten Platz. Die CDU käme der Projektion zufolge auf 28 Prozent. Linke und FDP können mit jeweils 8 Prozent rechnen. Die AfD zöge mit zwölf Prozent in den Wiesbadener Landtag ein und wäre damit in allen Landesparlamenten vertreten.