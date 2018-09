Hightech-Unternehmen Regierung zieht Staatsfonds gegen Übernahmen in Betracht

BerlinAngesichts des wachsenden Interesses ausländischer Investoren an deutschen Hightech-Unternehmen gibt es einem Medienbericht zufolge in der Bundesregierung erste Überlegungen für einen Staatsfonds. Dieser könnte anstelle ausländischer Investoren Anteile an heimischen Unternehmen erwerben, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Mittwochausgabe). Ranghohe Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums würden diese Idee angesichts der großen Kauffreude vor allem von chinesischen Investoren, aber auch mit Blick auf Käufer aus dem arabischen Raum zumindest für überlegenswert halten. Aus dem Ministerium war zunächst keine Stellungnahme zu dem Bericht zu erhalten.