Hilfe in der Coronakrise Regierung macht Weg frei für Konjunkturpaket

Teil der beschlossenen Steuermaßnahmen ist auch eine Reform der KfZ-Steuer. Sie soll noch stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtet werden. So soll es einen zusätzlichen Anreiz für den Umstieg auf klimafreundlichere Autos geben. Dem Gesetz zufolge steigt für Neuwagen ab 2021 die Steuer, wenn sie mehr als 115 Gramm C02 pro Kilometer ausstoßen. Je nach Emissionen klettert die CO2-Komponente in fünf Stufen und verdoppelt sich im Vergleich zu heute für Sportwagen oder schwere SUVs. E-Autos werden dagegen bis 2030 von der Steuer befreit. Kurzfristig wurde noch eine Entlastung für neue Kleinwagen ab sofort beschlossen. Lieferwagen sollen von einer Steuererhöhung weitgehend verschont bleiben.

Das Konjunkturpaket soll dafür sorgen, dass die Wirtschaft schnell wieder wächst, ergrünt und digital durchstartet. Aber lassen sich diese Ziele so leicht erreichen? Die Zweifel wachsen – auch in der Koalition.