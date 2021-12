Hilfreiche Software „Kita-Match“: Ein Kitaplatz per Algorithmus

Hier setzen die Ökonomen an – und zwar mit hohem Praxisbezug. „Nach dem Urteil in Münster sind die Nachbarstädte Greven und Saerbeck auf uns zugekommen“, berichtet ZEW-Ökonom Thilo Klein, Professor an der Hochschule Pforzheim. Das zuständige Jugendamt des Kreises Steinfurts suchte nach einer Möglichkeit für mehr Transparenz. Ziel war es, die Suche nach einem Betreuungsplatz, aber auch den organisatorischen Aufwand für die Kita-Betreiber zu vereinfachen. Denn Kindergärten müssen auf eine passende Alters- und Geschlechtsmischung in den Gruppen achten. Zudem bieten sie einen unterschiedlichen Betreuungsumfang an, beispielsweise für 25, 35, 45 Stunden in der Woche. All das macht die Vergabe von Kitaplätzen kompliziert.