Der Siemens-Manager wird am 9. Juli 1986 in der Nähe von München mit einer Bombe getötet. Zu der Tat bekennt sich das RAF-„Kommando Mara Cagol”, das zur dritten Generation der Terroristengruppe gehört. Wer konkret dahintersteckt, bleibt noch heute ein Rätsel. Der verdächtigte Horst Ludwig Meyer wird 1999 in Wien erschossen. Auf das Konto der nicht identifizierten Beckurts-Mörder geht nach Einschätzung der Behörden bereits der tödliche Anschlag auf den Industriellen Ernst Zimmermann am 1. Februar 1985 in Gauting bei München. Der Chef der Motoren- und Turbinen-Union stirbt gefesselt in seinem Haus nach mehreren Schüssen in den Hinterkopf. Auch hier gehen die Täterspuren ins Leere.