Historiker Thomas Schlemmer „Markus Söder ist ein Performer“

Sie haben es schon gesagt: Mit anderen Themen als dem Corona-Krisenmanagement musste sich Söder in den vergangenen Monaten nicht profilieren. Stehen ihm solche Tests noch bevor?

Im Herbst wird man auch sehen, welche politischen Probleme sich über Corona hinaus auftun. Wir haben Präsidentschaftswahlen in den USA, in der Ukraine einen nicht erklärten Krieg, in Belarus einen Diktator, der um sein politisches Überleben kämpft, die Staatsschuldenkrise in der EU und so weiter. Niemand weiß, wie sich dieses Gemisch auf die deutsche Innenpolitik auswirkt. Und da haben wir über so etwas wie eine mögliche Pleitewelle als Folge des Lockdowns und die unabsehbaren Folgen für den Arbeitsmarkt noch überhaupt nicht gesprochen.



